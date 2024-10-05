Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:59
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 5 Ekim 2024 döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2452 liradan, euro 37,6376 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
5 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2345
Satış 34,2452
5 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,6242
Satış 37,6376
5 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,9287
Satış 45,0841
Kaynak: tgrthaber.com