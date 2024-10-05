Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

05 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:59

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 5 Ekim 2024 döviz kurları...

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2452 liradan, euro 37,6376 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Ekim 2024 güncel döviz kurları... 5 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR? Alış 34,2345 Satış 34,2452 5 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU? Alış 37,6242 Satış 37,6376 5 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ Alış 44,9287 Satış 45,0841 İlgili Haberler Altın fiyatlarında düşüş! İşte 5 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Uzmanlardan uyarı geldi