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Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:59
Dolar ve euro&#039;da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 5 Ekim 2024 döviz kurları...

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2452 liradan, euro 37,6376 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

5 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,2345

Satış 34,2452

Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

5 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,6242

Satış 37,6376

Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

5 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,9287

Satış 45,0841

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Kaynak: tgrthaber.com

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