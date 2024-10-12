Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:14

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından piyasalar hareketlendi. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 12 Ekim 2024 döviz kurları...

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu​ açıklandı. Beklentileri karşılamayan veriler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar​ 34,30 liradan, euro​ 37,54 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Ekim 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

12 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,2375

Satış 34,3054

Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

12 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,4474

Satış 37,5445

Dolar ve euro'da son durum! İşte 5 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

12 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,7219

Satış 44,9573

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
abd enflasyonuküresel piyasalardolareuro

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe12 Ekim 2024 07:41

Neyse ki dolarımız biraz güçlendiğine bakıyorum bari fiyatlar biraz olsun sabitleşsin be

Sonraki Haber Yükleniyor...