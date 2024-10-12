Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:14
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından piyasalar hareketlendi. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 12 Ekim 2024 döviz kurları...
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu açıklandı. Beklentileri karşılamayan veriler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 34,30 liradan, euro 37,54 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 12 Ekim 2024 güncel döviz kurları...
12 EKİM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2375
Satış 34,3054
12 EKİM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,4474
Satış 37,5445
12 EKİM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,7219
Satış 44,9573
Kaynak: tgrthaber.com
Neyse ki dolarımız biraz güçlendiğine bakıyorum bari fiyatlar biraz olsun sabitleşsin be