Dolar ve euroda son durum! İşte 10 Ekim güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları…

10 Ekim 2024 07:48 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 07:55

Dolar endeksi bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL kuru yükseliş kaydederek 34,28 liradan işlem görüyor. İşte 10 Ekim güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları…

Yatırımcıların gözdelerini kıyasladılar! Ev mi altın mı daha çok kazandırıyor?

Yatırımcıların gözdelerini kıyasladılar! Ev mi altın mı daha çok kazandırıyor?

İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

Tüm piyasalar bugün ABD’de açıklanacak TÜFE​ rakamlarına odaklandı. Enflasyon​ verisindeki hareketler FED’in gelecek toplantıdaki kararlarına etki edecek. Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam etti. İşte güncel 10 Ekim sterlin, euro ve dolar fiyatları…

2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dolar endeksi perşembe günü 102,9 civarında kaldı. Kasım ayında Fed​ faiz oranı​ kararını etkileyebilecek Eylül ayı tüketici fiyat endeksi raporunun öncesinde iki ayın en düşük seviyelerine geldi.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in Eylül ayı toplantısının tutanakları, FED üyeleri arasındaki faiz politikası konusunda ayrışmaların boyutunu gösterdi. Ortak alınan kararlarda işgücü piyasasındaki hareketlerin yakından takip edileceği ifade edildi. Ayrıca, tutanaklardaki ifadelere göre, 50 baz puanlık büyük bir indirime karar verebilecekleri tahminleri güçlendi.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Yatırımcılar, geçen haftaki güçlü ABD​ istihdam raporunun ardından agresif Fed faiz oranı indirimleri beklentilerini azaltıyor. Piyasalar artık Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık bir indirime gitme ihtimalini yaklaşık yüzde 83 olarak görüyor.

GÜNCEL DOLAR/TL FİYATLARI

Yurt içinde güncel dolar kuru fiyatı 34,28 lira olarak görülüyor. Sterlin 44,96 liradan satılırken Euro 37,64 liradan işlem görüyor.