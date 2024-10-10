Dolar ve euroda son durum! İşte 10 Ekim güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları…
Dolar endeksi bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL kuru yükseliş kaydederek 34,28 liradan işlem görüyor. İşte 10 Ekim güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları…
Tüm piyasalar bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamlarına odaklandı. Enflasyon verisindeki hareketler FED’in gelecek toplantıdaki kararlarına etki edecek. Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL yukarı yönlü hareketine devam etti. İşte güncel 10 Ekim sterlin, euro ve dolar fiyatları…
2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Dolar endeksi perşembe günü 102,9 civarında kaldı. Kasım ayında Fed faiz oranı kararını etkileyebilecek Eylül ayı tüketici fiyat endeksi raporunun öncesinde iki ayın en düşük seviyelerine geldi.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Fed'in Eylül ayı toplantısının tutanakları, FED üyeleri arasındaki faiz politikası konusunda ayrışmaların boyutunu gösterdi. Ortak alınan kararlarda işgücü piyasasındaki hareketlerin yakından takip edileceği ifade edildi. Ayrıca, tutanaklardaki ifadelere göre, 50 baz puanlık büyük bir indirime karar verebilecekleri tahminleri güçlendi.
25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR
Yatırımcılar, geçen haftaki güçlü ABD istihdam raporunun ardından agresif Fed faiz oranı indirimleri beklentilerini azaltıyor. Piyasalar artık Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık bir indirime gitme ihtimalini yaklaşık yüzde 83 olarak görüyor.
GÜNCEL DOLAR/TL FİYATLARI
Yurt içinde güncel dolar kuru fiyatı 34,28 lira olarak görülüyor. Sterlin 44,96 liradan satılırken Euro 37,64 liradan işlem görüyor.
Bence enflasyon yavaşlamalı dünkü gibi sürekli artış görmek hiç güzel değil böylece her şey daha pahalı oluyor
Artık dolar biraz olsun düştü diyip sevinmek lazım ya