Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 29 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dolar, euro, sterlin fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sıkı takip ediliyor. Dolar bugün 38,0671 seviyesinden işlem görüyor. Peki, euro ve sterlin bugün kaç lira oldu? İşte 29 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler dolar üzerinde önemli bir rol oynuyor. ABD Başkanının otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepki geldi. Bu gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında inişli çıkışlı bir hafta geride kaldı.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0671 liradan, euro 41,2679 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 29 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,8973
Satış 38,0671
Alış 41,0583
Satış 41,2679
Alış 49,0866
Satış 49,2228