Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 7 Aralık 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

07 Aralık 2024 07:32 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 07:37

Dolar, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, euro ise yüzde 0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı. İşte 7 Aralık 2024 döviz kurları...

Piyasaların kilitlendiği ABD istihdam verileri açıkladı. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı. Bununla birlikte Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı yüzde 67'den yüzde 85'e yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 33,06 liradan, euro 35,85 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Aralık 2024 güncel döviz kurları... 7 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR? Alış 34,7570 Satış 34,7999 7 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU? Alış 36,7352 Satış 36,8294 7 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ Alış 44,2591 Satış 44,4413 İlgili Haberler Altın fiyatları için kritik uyarı! İslam Memiş tarih verdi: Paraşütleri hazırlayın Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları