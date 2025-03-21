Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor! İşte 21 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar güne 38,0276 seviyesinden başladı. Euro ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2025 döviz kurları...
Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir izleniyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 37,8885 lira, satışta 38,0403 lira olarak açıkladı.
İstanbul serbest piyasada ise şu sıralar dolar 38,0276 liradan, euro 41,3589 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,9562
Satış 38,0276
Alış 41,0442
Satış 41,3589
Alış 49,0408
Satış 49,4182