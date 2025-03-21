Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor! İşte 21 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar güne 38,0276 seviyesinden başladı. Euro ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2025 döviz kurları...