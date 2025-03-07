Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor! İşte 7 Mart 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ABD Başkanı Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Dolar ve euro kurları yükselişini sürdürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,49 liradan, euro 39,48 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,4782
Satış 36,4970
Alış 39,4521
Satış 39,4842
Alış 47,0211
Satış 47,0636