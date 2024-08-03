Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

03 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:27

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

İran devlet televizyonundan yapılan “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” açıklaması küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Hisse senedi piyasalarından kripto paralara kadar piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Gözler yurt içinde dolar/TL, akaryakıt ve kripto para fiyatlarına çevrildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından İsrail'e nasıl vereceği piyasa fiyatlanmalarını yakından ilgilendiriyor. Bölgede gerilim sürerken bazı havayolu şirketleri Lübnan, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine uçuşlarını askıya aldı. Gerilimi tırmandıran bir başka hamle ise ABD’den geldi. ABD, bölgeye ilave savaş uçağı ve gemi göndereceğini açıkladı.

DOLAR ENDEKSİNDE 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dolar endeksi, ABD’den gelen zayıf istihdam raporu ve FED’in faiz indirimlerine yönelik ılımlı beklentileriyle cuma günü dört ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Endeks 103,7’nin altına gerilerken ülkede işsizlik oranı 2021’in en yüksek seviyesi olan yüzde 4,3’e çıktı. Bu verilerle beraber FED’in faiz indirimlerine gitme ihtimali yüzde 100’e çıktı.

DXY ayrıca bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz artışıyla baskı altına girdi. Dolar/TL cuma gününü 32,87 liradan kapattı.

PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Brent petrol arz ve talep dengesizliklerine yönelik endişelerin artmasıyla 76 dolar bandına kadar geriledi. Böylelikle şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetmiş oldu.

KRİPTO PARA PİYASASINDA KAYIP

Yaşanan gelişmelerin ardından kripto para piyasaları sert düşüşler kaydetti. Bitcoin 24 saatte yüzde 4’e yakın düşüş yaşayarak 61 bin 684 dolara kadar geriledi. Ethereum, yüzde 5'in üzerinde kaypla 2.981 dolara düştü.

ABD BORSALARI TEPETAKLAK

ABD borsaları da yaşanan gelişmelerden etkilendi. Tüm endeksler yüzde 2 değer kaybederken Dow Jones endeksi, yüzde 1,51 azalışla 39.737 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 kayıpla 5.346 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,45 azalarak 16.773 puana indi.