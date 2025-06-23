Dolar yüksekten açtı! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 23 Haziran döviz kurları

Dolar kuru, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ardından, gittikçe kızışan İsrail, ABD, İran savaşının gölgesinde yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Sabah saatleri itibarıyla euro ve sterlin kuru ise düşüş kaydetti. İşte 23 Nisan 2025 döviz kurları...
Dünya bir kez daha Orta Doğu kaynaklı gerilimin etkisiyle. İran ve İsrail arasında patlak veren ardından ABD'nin İran'a müdahalesi ile daha da kızışan savaş, küresel ekonomiyi de derinden etkiliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kaos ortamında yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarını yakından takip ediyor. Peki bugün döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 23 Haziran 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,7026 TL
Dolar satış: 39,7286 TL
Euro alış: 45,6558 TL
Euro satış: 45,7509 TL
Sterlin alış: 53,2601 TL
Sterlin satış: 53,4136 TL