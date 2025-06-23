Dolar yüksekten açtı! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 23 Haziran döviz kurları

Dünya bir kez daha Orta Doğu kaynaklı gerilimin etkisiyle. İran ve İsrail arasında patlak veren ardından ABD'nin İran'a müdahalesi ile daha da kızışan savaş, küresel ekonomiyi de derinden etkiliyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kaos ortamında yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarını yakından takip ediyor. Peki bugün döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 23 Haziran 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (23 HAZİRAN)

Dolar alış: 39,7026 TL

Dolar satış: 39,7286 TL

23 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,6558 TL

Euro satış: 45,7509 TL

23 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,2601 TL

Sterlin satış: 53,4136 TL

23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI