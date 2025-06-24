Dolar yüksekten açtı! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 24 Haziran döviz kurları

İran ve İsrail 12 gündür devam eden ardından ABD'nin İran'a müdahalesi ile daha da kızışan Orta Doğu'daki savaş, küresel ekonomiyi de derinden etkilemeye devam ediyor. Bu güvensiz ortamda yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarına dikkat kesilmiş durumda. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 24 Haziran 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (24 HAZİRAN)

Dolar alış: 39,6548 TL

Dolar satış: 39,6940 TL

24 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 45,9692 TL

Euro satış: 45,2059 TL

24 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 53,7404 TL

Sterlin satış: 53,9287 TL

24 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI