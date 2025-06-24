Dolar yüksekten açtı! Euro ve sterlin düşüşte! İşte 24 Haziran döviz kurları

Dolar kuru, İsrail, ABD, İran üçgeninde süren çatışmaların gölgesinde yeni haftaya yukarı yönlü başlamıştı. Dün akşam saatlerindeki gerilemenin ardından dolar yeni günü sınırlı yükselişle açtı. Euro ve sterlin kuru da benzer görünümde. İşte 24 Haziran 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail 12 gündür devam eden ardından ABD'nin İran'a müdahalesi ile daha da kızışan Orta Doğu'daki savaş, küresel ekonomiyi de derinden etkilemeye devam ediyor. Bu güvensiz ortamda yatırımlarına yön vermek isteyen birçok vatandaş altın ve döviz piyasalarına dikkat kesilmiş durumda. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 24 Haziran 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,6548 TL
Dolar satış: 39,6940 TL
Euro alış: 45,9692 TL
Euro satış: 45,2059 TL
Sterlin alış: 53,7404 TL
Sterlin satış: 53,9287 TL