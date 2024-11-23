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Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:44

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları...

Rusya​ ile Ukrayna​ arasındaki gerginliğin giderek artması döviz kurlarında hareketiliğe neden oldu. Dolar​ yükselirken euro​'da düşüş meydana geldi. İstanbul serbest piyasada dolar 34,54 liradan, euro 36,01 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 23 Kasım 2024 güncel döviz kurları...

Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

23 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,5383

Satış 34,5467

Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

23 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 35,9979

Satış 36,0147

Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

23 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 43,3141

Satış 43,3470

Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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