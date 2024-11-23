Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

23 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:44

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 23 Kasım 2024 döviz kurları...