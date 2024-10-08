Dolar yükselişe devam ediyor! Gözler ABD enflasyon verilerinde: İşte 8 Ekim euro, sterlin ve dolar fiyatları son durum

08 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 07:57

Amerika'da eylül ayında beklenenden daha güçlü gelen istihdam raporu FED'in faiz indirim ihtimallerini düşürdü. Dolar endeksi yönünü yukarı doğru kırarken dolar/TL'de yükselişe geçti.

Dolar/TL​ küresel piyasalardaki gelişmelerle artış yönünde hareket ediyor. FED​'in son toplantısında faiz indirimine gitmesi dolar gücünü kırarken değerli metallerin yükselmesine yol açtı. Ancak iş gücü piyasasındaki sağlam duruş dolar endeksinin değer kazanmasını sağlandı. Dolar/TL kuru 34,24 bandında hareket ediyor.

DOLAR ENDEKSİ​ GÜÇLENDİ

Dolar endeksi, salı günü 102,4 civarındaki seyrine devam etti. Eylül ayında gelen istihdam raporu sonrasında Federal Rezerv faiz oranı indirimlerine yönelik beklentiler değişti. FED Başkanı Powell’in açıklamalarında faiz indirimleri için acele edilmemesi gerektiğine yönelik açıklamaları dolar endeksini Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyelerine çıkardı.

25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

CME'nin FedWatch Aracı'na göre piyasalar artık Fed'in Kasım ayında daha 25 baz puanlık daha ılımlı indirimi yapma olasılığının yaklaşık %87 olduğunu gösteriyor. Dolar endeksini ABD tahvil getirileri de takip etti. 10 yıllık ABD tahvil getirileri ağustos başından bu yana ilk kez %4'ün üzerine çıktı.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalar gidişatı gözlemlemek için çarşamba günü son Fed toplantı tutanaklarını ve perşembe günü tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki artan gerginlikler dolara yönelik güvenli liman talebini artırmaya devam etti.

DOLAR, STERLİN VE EURO 8 EKİM FİYATLARI

Dolar ekranlarda ve Kapalıçarşı piyasasında 34,20 lira bandının üzerinde hareket ediyor. Sterlin yeni güne 44,90 liradan başlarken euro 37,66 liradan işlem görüyor.