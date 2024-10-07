Dolar yükselişe geçti! İşte 7 Ekim güncel euro, sterlin ve dolar kurları

07 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:27

ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler FED faiz indirim beklentilerini düşürürken dolar/TL kuru 34 lira bandının üzerinde seyrediyor. Dolar TL, euro ve sterlin kaç lira oldu? İşte günün ilk rakamları...

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

ABD​'de istihdam oranı beklentileri aşarken işsizlik oranı​ ise düştü. Ülkede iş gücü piyasasındaki gelecek toplantı için faiz indirim ihtimallerini yüzde 25'e düşürdü. Dolar endeksi​, 102,5 civarında seyrederken dolar/TL kuru 34 lira 25 kuruştan güne başladı.

DOLAR ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Piyasalar kasım ayında yüzde 50’lik faiz indirim ihtimaline odaklandı. Beklenenden güçlü ekonomik veriler bir önceki seansta dolar endeksi artış göstererek pazartesi günü 102,5 civarında tutundu.

GELECEK TOPLANTIDA PAS GEÇEBİLİR

Cuma günkü veriler, tarım dışı istihdamın Eylül ayında 254 bin artarak 140 binlik beklentileri aştı. İşsizlik oranı ise %4,2'den %4,1'e düştü. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar artık Kasım ayında daha mütevazı bir 25 baz puanlık faiz indirimi​ ihtimalinin yaklaşık %95 olarak fiyatladı. Politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması ihtimalinin yaklaşık %5 olduğunu ifade ediliyor.

GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI DESTEKLEDİ

Yatırımcılar yollarını çizmek için Çarşamba günü yayımlanması beklenen FED toplantı tutanaklarına odaklandı. Ayrıca, perşembe günü tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyor. Dolar ayrıca Orta Doğu'daki artan gerginlikler ortasında güvenli liman girişlerinin artmasından da faydalandı.

DOLAR/TL KAÇ NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru merakla takip ediliyor. Dolar/TL Kapalıçarşı'da 34,2600 liradan işlem görüyor. Euor/TL paritesi ise 37,55 liradan sterlin 44,81 liradan işlem görüyor.