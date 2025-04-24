Dolar zirveden inecek, küresel ticarette rota değişecek! İşte 2025'te dolardan vazgeçecek ülkeler

ABD doları düşüş eğilimindeyken uluslararası ticaretin büyük bir kısmının yapıldığı yeşil banknotlarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomistler önümüzdeki birkaç yıl içinde dolar hakimiyetinin zayıflayacağını ön görüyor. 2025'te 11 ülkenin dolardan vazgeçeceği belirtiliyor. İşte o 11 ülke...

ABD Başkanı Donald Trump’ın FED Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma tehdidi ve Çin ile potansiyel ticaret müzakereleri doları etkiledi. Dolar kuru güne yüzde-0.05 düşüşle 38.2864 liradan başlayarak işlem gördü. Yıllardır dolar, uluslararası ticaretin tartışmasız kralıydı ancak JP Morgan'da küresel araştırma başkanı olan Joyce Chang doların eskisi gibi güçlü olmadığını ve birkaç seneye tamamen zayıflayacağını söyledi.

DOLARIN HAKİMİYETİ TEHLİKEDE!

II. Dünya Savaşı'ndan beri ona yaklaşan hiçbir para birimi yoktu. Kara altın, ham maddeler, uluslararası rezervler... Her şey yeşil banknot etrafında dönüyordu. Unionrayo'da yer alan detaylarda küresel ticaretin %80'i hala dolar üzerinden yapılıyor ancak bu hakimiyetin çatlamaya başladığına dair açık işaretler var.

DOLARDAN VAZGEÇECEK 11 ÜLKE

İddialara göre dolardan endişe duyan 11 ülke 2025'ten itibaren işlemlerinde ABD para birimini kullanmayı bırakacağını duyurdu. Bu kararı alan ülkeler eski Sovyetler Birliği ile doğrudan ilişkisi olan ülkelerdi. İşte dolardan vazgeçmek isteyen 11 ülke…

- Ermenistan

- Azerbaycan

- Beyaz Rusya

- Kazakistan

- Kırgızistan

- Moldova

- Rusya

- Tacikistan

- Türkmenistan

- Özbekistan

- Ukrayna

Bu ülkelerin finans kuruluşları sistemlerini uyarlamak için şimdiden çalışıyor ve uluslararası ticaret yerel para birimleriyle yapılmaya başlanacak. Takvimde henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da her şey Rusya'nın zamanında uyguladığı modelin izlenerek 2025 ortalarını gösteriyor.