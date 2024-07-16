Dolara rağmen petrolde saki seyir! Emtia piyasasında ters rüzgar

16 Temmuz 2024 09:55 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:56

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Küresel piyasalar Trump etkisiyle karışık seyrederken petrol fiyatları önceki iki seansta yüzde 0,6 kayıp yaşadıktan sonra varil başına 85 doların altında kaldı.

EMTİA PİYASASINDA TERS RÜZGAR

Brent petrolün yanı sıra ABD ham petrolü ise 82 dolara yakın bir alanda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD doları ABD başkanlık adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından pazartesi günü değer kazandı. Bu da petrol dahil emtialar için ters bir rüzgâr oldu.

Yine de Fed Başkanı Jerome Powell, son ABD ekonomik verilerinin politika yapıcılara enflasyonun kontrol altında olduğuna dair daha fazla güven verdiğini, bunun da borçlanma maliyetlerinin düştüğü ve doların zayıfladığının habercisi olabileceğini söyledi.

ÇİN FİYATLARI BELİRLİYOR

Ham petrol bu yıl, OPEC+'ın arz kısıntıları ve ABD'nin faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle yükseldi. Ancak Çin, ham petrol piyasası için önemli bir risk olmaya devam ediyor; ülke 2023’ün ilk çeyreğinden beri görülen en yavaş büyümeyi gerçekleştirdi. Ülkenin geniş ekonomik ve siyasi politikaları belirleyen Üçüncü Plenumu bu hafta gerçekleşecek.

Commonwealth Bank of Australia'dan analist Vivek Dhar, Çin'deki "yavaşlamanın hâlâ zayıf Tüketici Güveni söylemini yansıttığını" ve bu durumun muhtemelen petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını söyledi.