Dolarda 2022’den bu yana bir ilk! Resmen atağa kalktı

14 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:23

Dolar Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı. Dolar endeksi genel olarak güçlendi ancak en büyük kazanımlar İngiliz sterlini ve Euro karşısında yaşandı. Yatırımcılar, Cuma günü beklenenden daha güçlü gelen istihdam raporunun etkisiyle bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azalttı.

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Dolar endeksi​ 110'un üzerine çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve yılın ilk haftasında yüzde 0,6'lık kazancını sürdürdü. ABD'nin istihdam büyümesi aralık ayında beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,1'e düştü. Analistler, Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerini önemli ölçüde azalttı.

DOLAR ENDEKSİ 110'UN ÜSTÜNDE

Dolar yükseldi ve diğer para birimlerini yılların en düşük seviyelerine itti.

Dolar Endeksi, Kasım 2022'den bu yana ilk kez 110 seviyesinin üzerine çıkarak finans piyasalarını şaşkına çevirdi. Günlük yüzde 0,34'lük artışla bu ani yükseliş şaşkınlık oluşturdu.

Bu artışın arkasındaki ana itici güç, Ocak ayı başında yayınlanan ve analistlerin beklentilerini aşan güçlü ABD istihdam verileri oldu. ABD Tarım Dışı İstihdamı beklentileri aştı, işsizlik oranı​ düştü.

Bu sonuçlar, piyasaları Federal Rezerv'in (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşürmesinin pek olası olmadığına ikna etti ve bu da doların dünya çapındaki yatırımcılar için cazibesini artırdı.

DİĞER PARA BİRİMLERİ BASKILANDI

ABD para birimini güçlenirken dış finansmana büyük ölçüde bağımlı olan gelişmekte olan piyasalara baskı yaparak dolar cinsinden borcun maliyetini artırdı.

Euro, dolar karşısında 1.022'ye geriledi.

İngiliz Sterlini, dolar karşısında 1.217'ye kadar geriledi.

Dolar, Kanada doları karşısında 1.441'e geriledi.

Dolar, İsviçre Frangı karşısında 0,918'e kadar yükseldi.

Avustralya Doları, dolar karşısında 0,616'ya yükseldi.

Dolar, yen karşısında 157,4'e düştü ve her 100 yen 4,95 Hong Kong dolarına dönüştü.

Dolar/TL 35,4846 seviyesinden ilerliyor.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Uzmanlar, Fed'in şahin para politikasını sürdürmesi durumunda doların yükselişinin devam edebileceği konusunda uyarıyor. Yatırımcılar için bu, dolar bazlı varlıkların karlı bir seçenek olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Analistler artık 2024'te sadece 27 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu ayın başlarında tahmin edilen 50 baz puandan keskin bir düşüş, beklenen tek çeyrek puanlık indirimin muhtemelen yılın ikinci yarısına ertelenmesine neden oldu.

DEZAVANTAJLARI DA VAR

Güçlü dolar, ihracat odaklı şirketler için zorluklar oluşturmaya devam ediyor. Küresel ticaret ise güçlü dolarla yavaşlama tehdidi altında. Bu eğilim devam ederse, gelişmekte olan piyasalarda (Türkiye gibi) artan enflasyonist baskı ve para birimlerinde daha fazla düşüş bekleniyor.

Mevcut eğilim devam ederse, Dolar Endeksi önümüzdeki aylarda 112-114 gibi yeni zirvelere ulaşabilir. Bu kapsamda küresel ekonomi değişimin eşiğinde duruyor.