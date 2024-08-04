Dolarda ateş çemberi! İbre yukarı döndü: İşte 4 Temmuz güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı

04 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:49

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Dolar üzerindeki sınırlı baskı sürüyor. Bu hafta ABD doları ve euro değer kazandı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD faizinin sabit tutulmasının ardından hareketlenen İstanbul serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatı belli oldu.

DOLAR TL YÜKSELDİ

Dolarda ateş çemberi yaşanıyor. Hem Orta Doğu'daki gerilim hem de Fed'in faiz kararı doların ateşini yükseltti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,19 oldu.

Dolar/TL saat 07.25 itibarıyla 33,1715 (alış) 33,2309'dan (satış) işlem görüyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2864 TL seviyelerinde.

Euro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.

1 İngiliz sterlini ise 42,39 Türk Lirası oldu.

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