Dolarda ateş çemberi! İbre yukarı döndü: İşte 4 Temmuz güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:49
Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle piyasalar hareketli seyrediyor. ABD faizinin sabit tutulmasının ardından yükseliş yaşayan dolar yatay seyrediyor. İstanbul serbest piyasada 4 Temmuz döviz fiyatları belli oldu. İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatı.
Dolar üzerindeki sınırlı baskı sürüyor. Bu hafta ABD doları ve euro değer kazandı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD faizinin sabit tutulmasının ardından hareketlenen İstanbul serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatı belli oldu.
DOLAR TL YÜKSELDİ
Dolarda ateş çemberi yaşanıyor. Hem Orta Doğu'daki gerilim hem de Fed'in faiz kararı doların ateşini yükseltti.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,19 oldu.
Dolar/TL saat 07.25 itibarıyla 33,1715 (alış) 33,2309'dan (satış) işlem görüyor.
EURO KAÇ TL OLDU?
Euro ise aynı saat itibarıyla 36,2864 TL seviyelerinde.
Euro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.
1 İngiliz sterlini ise 42,39 Türk Lirası oldu.
4 AĞUSTOS PAZAR GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com