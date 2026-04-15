Dolarda ateşkes baskısı! Dolar ve Euro ne kadar? İşte 15 Nisan 2026 güncel döviz kurları

ABD ve İran arasında ilerleyen kırılgan ateşkes, dolar üzerinde baskı yapıyor. Dün rekor seviyeleri gören Euro ve sterlin bugün düşüşte. Yatırımcılar döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel döviz kurları...
STERLİN NE KADAR?
Alış: 60,6948 TL
Satış: 60,7644 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 52,7302 TL
Satış: 52,8067 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,7228 TL
Satış: 44,7418 TL