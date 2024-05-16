Dolarda düşüş! İşte 16 Mayıs 2024 döviz kurları...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 08:44 - Güncelleme : 16 May 2024 09:00
ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar güç kaybetti. Dolar yeni güne düşüşle başladı. İşte 16 Mayıs 2024 döviz kurları...
ABD'de dün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla piyasalarda bir hareketlilik yaşandı.
Dolar/TL kuru bugüne 32,20 TL'nin altında 32.16 TL'den ,Euro ise 34,99 TL'den başladı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz piyasasındaki son ve güncel verileri yakından takip ediyor.
16 Mayıs 2024 Perşembe günü itibarıyla Dolar ve Euro'da son durum:
DOLAR/TL:
Alış: 32,1107
Satış: 32,1402
EURO/TL:
Alış: 34,9985
Satış: 35,1490
Kaynak: TGRT Haber