Dolarda yükseliş sürüyor! İşte 30 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

30 Kasım 2024 07:35 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 08:24

Küresel piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar haftayı yükselişle kapatırken euro'da son durum ne oldu? İşte 30 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...