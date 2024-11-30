Dolarda yükseliş sürüyor! İşte 30 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 07:35 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 08:24
Küresel piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar haftayı yükselişle kapatırken euro'da son durum ne oldu? İşte 30 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Küresel piyasalarda dolar, Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan tüm ithalata gümrük vergisi getireceğini ve Çin'e yönelik gümrük vergilerini de artıracağını açıklamasının ardından yükselişe geçti.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,70 liradan, euro 36,77 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
30 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,6806
Satış 34,7004
30 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,7281
Satış 36,7726
30 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,2286
Satış 44,2923
Kaynak: tgrthaber.com