Dolar/Euro bugün ne kadar? 17 Kasım 2025 güncel Dolar–Euro fiyatları!

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 17 Kasım güncel fiyatlar...
Alış (TL): 42,3218
Satış (TL): 42,3408
Alış (TL): 49,1664
Satış (TL): 49,1767