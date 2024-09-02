Doları karşısında en iyi performans gösteren para birimi olacak! UBS analistleri açıkladı

02 Eylül 2024 16:45 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:05

Küresel finans hizmetleri sektörünün önde gelen firmalarından UBS, daralan faiz oranı farkları, ABD'deki bütçe açığı endişeleri ve küresel merkez bankalarının değişen stratejileri nedeniyle ABD dolarının daha fazla değer kaybedeceğini tahmin etti. Analistler sterlinin dolar karşısında daha da yükselebileceğini öngördü.

STERLİN DOLARA KARŞI 2,5 YILLIK ZİRVEDE

Döviz yatırımcıları ve analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ABD ve avro bölgesindekinden daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki tahminlerini paylaştı.

UBS Global Wealth Management, Birleşik Krallık'ın büyüme ve enflasyon dinamiklerinin İngiltere Merkez Bankası'nın Fed'e kıyasla daha kademeli faiz indirimlerine yol açabileceğini ifade etti.

UBS analistleri, sterlin/dolar paritesinin aralık ayına kadar 1,33'e ve Haziran 2025'e kadar 1,38'e yükselebileceğini söylüyor.

Ebury ekonomisti Enrique Díaz-Alvarez de konuyla ilgili “Sterlin, para biriminin cazip değerlemesi sayesinde 2024 yılında da en iyi performans gösteren G-10 para birimi olmaya devam edecek.” dedi.

Sterlin, dolara karşı yaklaşık 2,5 yıllık zirveye ulaştı ve avro karşısında da yükseliyor.

STERLİN EURO KARŞISINDA DA DEĞERLİ

Analistler, İngiltere faiz oranlarının bir yıl içinde ABD'dekinden daha yüksek olacağını öngörüyor.

BoE, 1 Ağustos'ta faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %5'e indirdi ve para piyasaları yıl sonuna kadar 40 baz puan daha indirim fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın aynı dönemde 65 baz puan düşürerek %3'e indirmesi bekleniyor.

Sterlin, yılbaşından bu yana avro karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kazandı ve dolara karşı yüzde 4'lük yükselişle en iyi performans gösteren başlıca para birimi oldu.