Doların tahtı sallanıyor

YENİ BİR ENFLASYON DALGASI MI GELİYOR?

Yatırımcıların en büyük sorusu şu: Bu kriz ne kadar sürecek? Çünkü çatışmanın uzaması halinde ekonomik etkilerin daha da büyüyebileceği konuşuluyor.

Avustralya merkezli finans şirketi Macquarie’nin yayımladığı analizde özellikle iki risk öne çıkarılıyor: stokçuluk ve sigorta maliyetlerindeki artış.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için sigorta şirketleri primleri yüzde 25 ile yüzde 100 arasında artırmış durumda. Hatta bazı şirketlerin savaş sigortasını tamamen iptal ettiği belirtiliyor. Bu tablo, enerji taşımacılığını daha pahalı hale getirirken küresel ölçekte yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyebilir.