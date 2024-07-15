Dolar/TL bir ayın en yüksek seviyelerinde! Yurt içi piyasalarda son durum belli oldu

15 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:29

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Hafta sonu Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi doların güçlenmesini desteklerken yuan ve Meksika pesosu gibi para birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Dolar/TL kurunda da yukarı yönlü hareketler gözlendi.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANDI

Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününe 104,3 bandında başladı. Endeks, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından beş haftalık düşük seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar siyasi istikrarsızlığın piyasa oynaklığına yol açabileceğinden endişe ederek temkinli adımlar atmaya devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Öte yandan ABD enflasyonunun düşmesiyle birlikte Federal Rezerv'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri güçlendi. Bu gelişme doların sert yükselişlerinin önüne geçti.

Piyasa uzmanları şu anda Eylül ayında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığının %90'ın üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dolar genel olarak güçlendi, ancak yatırımcılar olası bir yen müdahalesine karşı teyakkuzda kaldı.

DOLAR TL’DE SON DURUM

Dolar/TL’de yükseliş hareketleri gözlendi. Uzun süredir 32 lira bandında pozitif yönlü hareket eden kur 33,07 lira seviyelerini gördü. Euro 36, 06 seviyelerinden gezerken sterlin 42,95’ten işlem görüyor.