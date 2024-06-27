Dolar/TL faiz kararı öncesi zirvenin altına geriledi! Döviz kurları hareketlendi

27 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:55

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Altın fiyatı parlamaya devam ediyor! İşte 27 Haziran 2024 güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatı parlamaya devam ediyor! İşte 27 Haziran 2024 güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine geç başlayacağına dair beklentilerle 106 seviyesine çıktı. Yurt içi piyasalarda ise faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru düşüşe geçti. Dolar küresel piyasalarda güç kazanarak kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

MB KARARI ÖNCESİ KURLAR SON DURUM

Dolar 32,8330 liradan, euro ise 35,1190 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 32,8310 liradan alınan dolar 32,8330 liradan, 35,1170 liradan alınan euro ise 35,1190 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,88 liradan, euro ise 35,12 liradan satıldı.

FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ERKEN

FED yetkilerinin şahin açıklamaları ve faiz indirimlerinin geç bir tarihte başlayacağı beklentileri dolar endeksini 106 seviyesine kadar çıkardı. Yatırımcıların temkinli adımları sürerken Fed Guvernörü Michelle Bowman, enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını, dolayısıyla faiz indirimine başlamanın henüz uygun olmadığını söyledi.

FED yetkilisi faiz oranlarını düşürmek için henüz erken olduğunu yeniledi. ECB, SNB ve BOC gibi diğer büyük merkez bankaları ise parasal gevşeme sürecine girdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Öte yandan ABD hazine ve tahvil getirileri hızlı bir yükseliş kaydetti. Gösterge 10 yıllık ABD getirisi %4,3'ün üzerinde iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar PCE çekirdek enflasyon verisini bekliyor.

Dolar, yen karşısında birkaç on yılın en yüksek seviyeleri yakınında, diğer majör para birimleri karşısında ise birkaç ayın en yüksek seviyeleri yakınında kaldı.

DOLAR/TL POZİTİF AYRIŞTI

Osmanlı Yatırım tarafından yayımlanan bültende şu ifadeler kaydedildi:

Önceki işlem gününde 32.8324 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp %0.03 olarak gerçekleşti. Faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin Dolar/TL’yi aşağı yönlü baskıladığı görülüyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 61.52 seviyesinde iken momentumu 101.47 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 32.8336 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 32.8567, 32.8810 ve 32.9041 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.8093, 32.7862 ve 32.7619 destek seviyeleri olarak izlenecektir.