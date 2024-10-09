Dolar/TL hızlı yükseldi! İşte 9 Ekim euro, sterlin ve dolar fiyatları

09 Ekim 2024 07:51 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 07:54

Dolar TL kuru yeni haftada kaydettiği yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi Çarşamba günü 102,5 seviyesinde işlem görürken piyasalar perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. İşte güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Motorin ve benzin fiyatları belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Motorin ve benzin fiyatları belli oldu!

Dolar/TL kuru ABD Merkez Bankası​ FED​'in faiz indirimlerine gitme ihtimalinin düşmesiyle yükselişe geçti. Dolar​ diğer para birimlerine karşı değer kazanırken gözler enflasyon verilerine çevrildi.

7 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Dolar endeksi Çarşamba günü 102,5 seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcılar yönlerini belirlemek için Federal Rezerv'in son toplantısının tutanaklarını bekliyor. Endeks ise yaşanan gelişmelerle 7 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

25 BAZ PUAN İHTİMALİ GÜÇLÜ

Piyasalar ayrıca Perşembe günü Fed faiz indirimlerinin gidişatını etkileyebilecek Eylül Tüketici Fiyat Endeksi raporuna odakladı. Geçtiğimiz hafta, beklenenden güçlü bir ABD istihdam raporu, yatırımcıları Kasım ayında başka bir jumbo 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığını fiyatlandırmaya yöneltti.

Piyasalar şimdi daha mütevazı bir 25 baz puanlık indirim için yaklaşık yüzde 85 ​​olasılık ve politikada hiçbir değişiklik olmaması için yüzde 15 olasılık görüyor.

Dolar önemli para birimleri karşısında sabit kaldı. Buna karşın Yeni Zelanda Rezerv Bankası'nın enflasyonun azalması ve durgun ekonomik faaliyetler görülmesine karşın 50 baz puanlık faiz indirimine gitti. Dolar Yeni Zelanda para birimine karşı güçlendi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar 34 lira 27 kuruş bandındaki hareketlerine devam ediyor. Sterlin hafif bir gerileme ile 44,87 liradan işlem görürken euro 37,59 lira oldu.