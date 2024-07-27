Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında
Dolar/TL fiyatları hafta boyunca yatay bir seyir izleyerek 33 lira sınırını zorladı. FED faiz kararlarını etkileyen ABD çekirdek enflasyon verisi dolar endeksinde hafif bir gerilemeye yol açtı. Ekonomi yönetimi TL’nin değerlenmesi için yeni adımlar atıyor. Yabancı kurumlar Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri dikkate alarak dolar/TL kuru için tahminlerini sıraladı. İşte en yüksek ve en düşük beklenti…
ABD Çalışma Bakanlığı çekirdek enflasyon verilerini dün itibariyle açıkladı. Verinin gelmesiyle dolar endeksinde seyir aşağı doğru kırıldı. Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 33 liradan başlamasının ardından 32 liradan günü kapattı. Yurt içi piyasalarda kurun yıl sonuna kadar geleceği seviye merak ediliyor. 7 farklı kurum tahminlerini tek tek sıraladı.
PCE VERİSİ BELLİ OLDU
Dolar endeksi, son gelen çekirdek enflasyon verisiyle beraber cuma günü 104,3’e düştü. Ülkede kişisel gelirler, Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi. Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 100’e kadar çıktı. Dolar bu süreçte tüm önemli para birimlerine karşı hafif değer kaybı yaşadı.
DOLAR/TL’DE YATAY SEYİR
Dolar TL kuru cuma gününe serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, avro 35,9330 liradan güne başladı. Kur günü ilerleyen saatlerinde düşüşe geçti. Merkez Bankası ise ardı ardına TL mevduatları destekleyecek adımlar attı.
TCMB faiz kararını açıkladığı gün yeni bir karar imza atarak döviz ve altın swap ihalelerinde alıcı taraftan satış tarafına geçeceğini açıkladı. Bununla beraber Türk Lirası swap işlemlerine son verilecek.
7 KURUMDAN DOLAR TAHMİNİ
HSBC
İngiliz merkezli HSBC, Merkez Bankası’dan bu yıl faiz indirimi beklemediğini açıklayarak dolar/TL’nin yıl sonunda 36 lira olabileceğini ifade etti.
FITCH
Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kurumu olan FİTCH de HSBC tahminine benzer bir yorum yaparak dolar/TL İÇİN beklentisini 36 TL olarak açıkladı.
DEUTSCHE BANK
Bankadan yapılan açıklamada "Kademeli değer kaybıyla birlikte yıl sonu dolar/TL beklentimiz 37” denildi.
BNP PARIBAS
Banka dolar/TL'nin 36 seviyesinde işlem göreceğini öngördü.
COMMERZBANK
Almanya merkezli Commerzbank, 2024 yılı sonunda dolar/TL kurunun 35 lira olacağı tahmininde bulundu.
MORGAN STANLEY
Morgan Stanley raporunda, yıl sonu için USDTRY tahmininin 36 seviyesinde kalmaya devam etmekte olduğunu söyledi.
WELLS FARGO
En düşük tahmini ise ABD’Lİ Wells Fargo yaptı. Bankaya göre dolar/TL yıl sonunda 32,5 TL olacak.