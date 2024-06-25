Dolar/TL kuru 33 TL'yi gördü! Yatay seyir yukarı yönlü kırıldı

25 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:11

Dolar/TL 32 lira bandındaki yatay seyrini bugün geride bıraktı. Kur ekranlarda 33 lira bandını aştı. Dolar endeksi ise ABD ekonomisindeki gelişmelerle değer kaybetti.

GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

İstanbul serbest piyasada dolar salı gününe 32,9450 liradan başlarken avro 35,3890 lira oldu. Günün ilerleyen saatlerinde dolar kurunun hareketleri yönünü yukarı çevirdi. Dün doların satış fiyatı 32,8950 lira, avronun satış fiyatı ise 35,3570 lira olmuştu.

DOLAR ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Dolar endeksi, bir önceki seansta yüzde 0,3 kaybettikten sonra Salı günü 105,5'in altında kaldı. Yatırımcılar ABD PCE enflasyon verilerini ve Fed'in bu haftaki faiz oranı görünümünü bekliyor.

Öte yandan Perşembe günü Joe Biden ile Donald Trump arasındaki ilk ABD başkanlık tartışmasının yanı sıra bu hafta sonu yapılacak Fransa seçimleri de piyasaların gündeminde.

Dolar endeksinde yaşanan düşüşler kritik süreçte yatırımcıların temkinli adımları sonrası geldi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar anketinde Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ

Ziraat FX günlük dolar bülteninde şu yorumlar yer aldı:

ABD’de birçok Fed üyesi gibi, bu yıl para politikası kararlarında oy hakkı bulunan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının %2’lik enflasyon hedefine geri döndürmek için daha gidecek yolları olduğunu belirtti.

Bunun yanında çip üreticisi Nvidia’da gerçekleşen üç günlük sert düşüş, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Pariteler tarafındaki fiyatlamalara bakıldığında Dolar Endeksi (DXY) dün %0,3 geriledi ve 105,5 seviyesinden kapattı. Bu sabah da söz konusu seviye etrafında hareketlilik gözleniyor.

GOÜ PARALARI SAKİN SEYREDİYOR

Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de sakin bir görüntü çiziyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bu sabah %4,24 seviyelerinde. Bugün ABD’de tüketici güveni göstergelerinden mayıs ayına ilişkin CB Tüketici Güven Endeksi ve konut piyasası verilerinden, nisan ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi izlenecek.

KURDA KISMİ HAREKETLİLİK

Ek olarak Fed guvernörlerinden Michelle Bowman ve Lisa Cook konuşacak. Yurtiçinde ise bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak. Fiyatlamalar tarafında ise net bir değişiklik yok. Kurda kısmi yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, günün geri kalanında dünkü kapanış seviyesi olan 32,92 noktasının hafif üzerinde bir seyir izlenebilir.