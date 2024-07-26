Dolar/TL kuru yükselişe geçti! Gözler ABD enflasyon verilerinde: İşte 26 temmuz döviz kurları

26 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:25

KKM 60,9 milyar TL düşerek 1,88 trilyon TL'ye geriledi

KKM 60,9 milyar TL düşerek 1,88 trilyon TL'ye geriledi

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Dolar endeksi grafiği enflasyon verileriyle şekillenirken küresel piyasalar cuma günü açıklanacak PCE verilerine odaklandı. Dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketlerine haftanın son işlem gününde de devam etti. İşte günü ilk rakamları…

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, avro 35,9330 liradan güne başladı. Serbest piyasada 33,0960 liradan alınan dolar, 33,0980 liradan satılıyor. 35,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,9330 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,0310 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8200 lira olmuştu.

DOLAR SABİT KALDI

Dolar endeksi, PCE verileri öncesinde son seanslarda artan oynaklıkla karşı karşıya kalmasının ardından cuma günü 104,3 civarında sabitlendi. ABD’de büyüme beklenenden iyi gelirken yüzde %2,8 oldu.

Fiyat baskısı da geçen çeyrekte hafiflerken, son ilk işsizlik başvuruları tahminlerle aşağı yukarı aynı seviyedeydi. Piyasalar hala Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığının %100 olduğunu ve yıl sonundan önce en az bir indirim daha beklendiğini görüyor.

Dolar, çoğu önemli para birimine karşı sabit kaldı, ancak Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artırımına yönelik bahisler arasında yen üzerinde baskı altında kaldı.

KUR ÜZERİNDE ETKİSİ OLMADI

Gedik yatırım, günlük dolar bülteninde şu ifadeleri kullandı: Yurt içerisinde reel kesim güven endeksi temmuzda 2,5 puan düşüş kaydederek 100,3 ile yılın en düşük seviyesine gerilerken, kapasite kullanım oranı ise yüzde 76,3’ten yüzde 75,90’a geriledi. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

Dayanıklı mal siparişleri ise haziranda beklentilerin aksine yüzde 6,6 oranında daraldı. Veriler sonrası dolar endeksine sınırlı alım gelirken, kur üzerinde etkisi ise olmadı.

Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi ön plana çıkacak. Bu sabah sınırlı yükseliş kaydeden Dolar/TL, saat 08:20 itibariyle 33,02’li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise 104,27’li seviyelerde bulunuyor.