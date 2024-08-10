Dolar/TL kuru yükselişini kaybedecek! İşte hafta sonu euro, dolar, sterlin kurları

10 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:15

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 33,61 liradan işlem gördü. 5 Ağustos Pazartesi günü yaşanan borsalardaki düşüş sonrası toparlanma sürecine giren dolar endeksi hafta için değer kazandı. İşte güncel döviz fiyatları...

DOLAR ENDEKSİNDE İYİLEŞME

ABD işsizlik başvuruları verilerinin ekonomik gerileme korkularını hafifletmesiyle dolar endeksi cuma günü yaklaşık 103,2 seviyesinde sabitlendi. Dolar endeksi haftalık zirvesine yakın seyretti. Perşembe günkü veriler, ilk işsizlik başvurularının geçen hafta 17.000 düşerek mevsimsel olarak düzeltilmiş 233.000'e gerilediğini, yaklaşık 11 ayın en büyük düşüşünü kaydettiğini ortaya koydu.

Öte yandan Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim için oranlar haftanın başlarındaki %69'dan %54'e düştü. Yen ve İsviçre Frangı dolardaki iyileşme ile zirveden geri çekildi.

DOLAR/TL KURU YÜKSELİŞLE KAPATTI

Dolar/TL kuru uzun süre 32 lira bandında kalmasının ardından 33 liraya yükselerek haftayı 33,49 liradan kapattı. Euro 36,61 liradan işlem görürken sterlin 42,78 liradan işlem gördü.

YUKARI YÖNLÜ HAREKET SINIRLANABİLİR

İntegral Yatırım tarafından dün yayımlanan dolar bülteninde şu ifadelere yer verildi:

33,52 seviyesinin üstünde sınırlı olumlu hareketine devam eden Dolar/TL paritesinin Enflasyon Raporu’ndaki cari açığın ve enflasyonun azalacağına ayrıca bunların yanında TL fazlasının sterilize edileceğine dair açıklamalardan sonra yukarı yönlü hareketinde momentum kaybetmesi beklenebilir. DXY endeksindeki 103 seviyesindeki yatay seyrin devamlılığı da takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 33,52 direncinin üstünde kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü momentumun devam etmesi durumunda 33,91 direncine hareket etmesi beklenebilir. 33,52 seviyesi altı kapanışlarda 33,13 desteğine doğru satışlar hız kazanabilir.

Destekler: 33,52 / 33,13 / 33,05

Dirençler: 33,59 / 33,62 / 33,91