Dolar/TL kurunda son durum! İşte 11 ekim dolar, sterlin ve euro fiyatları

11 Ekim 2024 07:31 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:35

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Kur, haftanın son işlem gününe de yatay seyirden başladı. İşte dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

ABD eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. FED faiz kararlarının yakından ilgilendiren çekirdek enflasyon​ verisi ise yüzde 0,3 oldu. Verilerin yurt içindeki döviz kurlarını da etkiledi. İşte dolar, euro ve sterlin kurundan son durum

ABD ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,4 olarak beklentileri aştı. Tüketici fiyatları​ aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti.

DOLAR ENDEKSİ​ YATAY SEYRETTİ

Dolar endeksi Cuma günü 102,9 civarında tutunarak üst üste ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor. Bu hareketlilikte FED faizlerine ilişkin beklentiler de etkili oldu. Perşembe günü yayınlanan veriler, tüketici enflasyonunun Eylül ayında beklenenden daha az yavaşladığını gösterdi. Hala sıcak olan enflasyon verileri nedeniyle Fed'i yaklaşan toplantılarda faiz indirimini gitme ihtimali düşüşe geçti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Perşembe günü ekonomik koşullara bağlı olarak Kasım toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı düşüneceğini söyledi. Ülkede ilk işsizlik başvuruları yukarı yönlü sürpriz yaparak 258 bin ile 14 aylık yeni bir zirveye ulaştı. Analistler cuma günü açıklanacak üretici fiyat endeksini bekliyor. Dolar, yen karşısında geri çekildi.

DOLAR/TL KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL kuru​ haftanın son işlem gününde de yatay seyrederek 34,27 liradan işlem gördü. Sterlin, 44,72 lira olurken euro 37,47 liradan işlem görüyor.