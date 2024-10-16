Dolar/TL yeni güne yükselerek başladı! İşte 16 Ekim 2024 dolar, sterlin ve euro fiyatları

16 Ekim 2024 08:10 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:25

Dolar endeksi iki aydan uzun süredir en yüksek seviyeleri test ederek 103 seviyelerine kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftadan bu yana yatay seyrine devam ediyor. İşte güncel dolar, sterlin ve euro fiyatları...

Dolar​, piyasaların ABD Merkez Bankası FED​'in faiz oranlarını düşürmede daha temkinli adımlar atacağını beklemesiyle yükselişe geçti. Yurt içi piyasalarda ise dolar/TL kuru yatay seyrine devam ediyor. İşte güncel dolar, sterlin ve euro fiyatları...

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

FED'in para politikalarında sıkı duruşu devam ettireceğine yönelik beklentilerle dolar endeksi yüzde 103 seviyesine kadar yükseldi. Bu artış son iki ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimlerinin 50 baz puan daha fazla olması yönündeki medyan tahminlere rağmen bu yıl sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha planladığını söyledi.

Salı günkü veriler New York'daki 200 üreticiyle yapılan anketle belirlenen NY Empire State Üretim Endeksi'nin Ekim ayında -11,9'a düştü. Bu 5 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Bu haftanın perakende satışlar, endüstriyel üretim ve Philadelphia Fed Üretim Endeksi ile ilgili gelecek verileri ABD'deki tüketici ve endüstriyel güç hakkında daha fazla bilgi sunacak.

DOLAR/TL KAÇ LİRA OLDU?

Öte yandan yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru yatay seyrine devam ediyor. Dolar, 34,23 liradan işlem görüyor. Sterlin, 44,17 liradan satılırken, euro 37,30'dan işlem görüyor.