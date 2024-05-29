Dolar/TL'de günün ilk rakamları belli oldu

29 May 2024 09:05 - Güncelleme : 29 May 2024 09:10

Dolar/TL kuru ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlarla sakin bir seyir izliyor. ABD’den gelecek çekirdek enflasyon verisi ve FED faizlerine yönelik açıklamalar piyasaların odağındaki yerini koruyor.

SERBEST PİYASALARDA İLK RAKAMLAR

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2220 liradan, avro 34,9650 liradan güne başladı. Serbest piyasada 32,2200 liradan alınan dolar, 32,2220 liradan satılıyor.

34,9630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9650 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,1900 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9820 lira olmuştu.

FED FAİZLERİ ARTIRABİLİR

Dolar endeksi çarşamba günü 104,7'nin üzerine çıktı. Dolar endeksi, Fed'den gelen şahin sinyaller üzerine son dönemdeki düşük seviyelerinden toparlanıyor. Yatırımcılar bu hafta sonunda yayınlanacak olan ABD PCE fiyat raporuna hazırlandı.

Minneapolis Federal Rezerv Başkanı Kashkari Salı günü CNBC'de yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonda önemli bir ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarını düşürmeyi planlamadığını ifade etti. Kashari enflasyon düşmeye devam etmezse merkez bankasının faiz oranlarını artırmayı bile düşünebileceğini ifade etti.

İLK FAİZ İNDİRİMİ ARALIKTA

Salı günü yayımlanan verilere göre, ABD tüketici güveni mayıs ayında beklenmedik bir şekilde olumlu seyir izleyerek Fed politikasına ilişkin şahin görünümü destekledi.

Piyasalar artık aralık ayını gevşeme döngüsünün potansiyel başlangıcı olarak görüyor Bu tarih ise eylül ayındaki faiz indirimine ilişkin önceki tahminlerden çok daha geç olarak görülüyor.

Dolar genel olarak güçlendi ancak Avustralya'nın aylık enflasyon oranının beş ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Avustralya'ya karşı fazla bir ivme kazanamadı.