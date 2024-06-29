Dolar/TL'de rüzgar tersine döndü, sert düşüş geldi! İşte hafta sonu güncel dolar fiyatları

29 Haziran 2024 10:07 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:25

Türkiye, Singapur'da yapılan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısının sona ermesiyle Türkiye'nin gri listeden çıktığı resmen ilan edildi. Gözler dolar/TL kuruna çevrildi.

PCE 2021'DEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

ABD'de PCE enflasyonunun beklentilerle uyumlu gelmesiyle dolar endeksi Cuma günü 105,9 civarına geldi. Çekirdek PCE fiyatları bir önceki aya göre %0,1 arttı, bu altı ayın en küçük artışı olurken yıllık oran 2021 başından bu yana en düşük seviye olan %2,6'ya geriledi. Bu gelişme ile FED'in faiz indirimlerine eylül ayında başlama ihtimali güçlendi. ABD başkanlık seçimleri dolardaki fiyatlanmaları etkileyecek.

KURDA GERİLEME BAŞLADI

Dolar/ TL kuru dün sabah saatlerinde İstanbul serbest piyasada güne 32,9690 liradan başladı. Avro ise 35,2470 liradan başladı. Bir önceki gün doların satış fiyatı 32,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 35,2640 lira olmuştu.

Dün öğleden sonra İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, avro 35,2040 liradan satıldı. Akşam saatlerine doğru düşüşe devam eden dolar ekranlarda 32,80 TL'ye Kapalıçarşı piyasasında ise 32,70 TL'ye geriledi. 29 Haziran'da dolar kuru ekranlarda 32,75 oldu.

DOLARTL'DE ILIMLI SEYİR

İntegral Yatırım tarafından dün yayımlanan bültende dolar/TL kuruna yönelik şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir önceki toplantıda olduğu gibi daha önce atılan sıkılaştırma adımlarının gecikmeli etkilerine işaret ederek politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde tuttu. Bugün gri listeden çıkış kararı önemle takip edilecek. Kripto paralara dair düzenlemenin Meclis’ten geçmesi gri listeden çıkış beklentilerini gündeme getirdi.

Gri listeden çıkış olduğu taktirde yabancı yatırımcı ilgisinin hızlanması beklenebilir. Devamında ise 19 Temmuz’da yapılması beklenen Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi derecelendirmesinde not artışı beklentimizi koruyoruz.

Teknik Analiz: Dolar/TL yukarı yönlü güçlü ataklarla direnç bölgelerinde fiyatlanmaktadır. Yükseliş hızının devam etmesi durumunda 33,00 direnç bölgesini test edebilir. Buna karşın olası satış baskısında 32,50 seviyesi karşımıza çıkmaktadır.

Destekler: 32,50 / 32,40 / 32,20

Dirençler: 33,00 / 33,20 / 33,40