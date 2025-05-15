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 | Murat Makas

Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak

Yapay zeka sayesinde yeni iş fırsatları ortaya çıkarken endüstrilerde bu teknolojiden kaynaklanan hatalar gün yüzüne çıkıyor. İklim ve sıcak havaların etkisiyle bir meslek popülerliğini artırıyor ve uzmanlar yapay zekanın bile dokunamayacağını söylüyor. Dolgun maaş veren ve üniversite diploması istemeyen HVAC sektörü iklim sebebiyle hızla büyüyor. İşte detaylar...

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Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:17

Küresel çapta gelişen yapay zeka sayesinde birçok vatandaş geleceğin mesleklerini merak ediyor. Artık hibrit ve evden çalışmayı gerektirecek meslekler mevcut. İnternetin vermiş olduğu yeni düzen benzeri görülmemiş meslekleri ortaya çıkarıyor. Çeşitli endüstriler yapay zeka teknolojilerinden kaynaklanan bozulmalarla karşı karşıya kaldı. Bu sayede fiziksel varlık, teknik bilgi birikimi ve uyarlanabilir sorun çözme gerektiren uygulamalı işler ortaya çıktı.

Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak

KARİYER FIRSATLARI ORTAYA ÇIKIYOR

HVAC sektörü Amerika genelinde büyük ilgi görüyor. Asgari düzeyde resmi eğitim gerektiren sektör kariyer fırsatları sunmaya başladı. Yaz sıcaklıkları ve iklim kontrolü olmazsa olmaz hale gelirken, HVAC teknisyenleri kendilerini bir talep içinde buluyor. Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerini kurma, bakımını yapma ve onarma konusundaki uzmanlıkları, günümüzün iklim bilincine sahip dünyasında aranan hale geldi.

Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak

YILLIK KAZANÇLARI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki giriş seviyesindeki teknisyenler yıllık yaklaşık 52.000 dolar kazanıyor ve deneyim kazandıktan sonra maaşları 74.000 dolara çıkıyor. Sahadaki kıdemliler, genellikle fazla mesai ücreti ve performans bonuslarıyla 87.000 dolar’ı elde edebiliyor.

Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak

İKLİM HVAC'A TALEBİ ARTIRIYOR

İklim değişikliği, HVAC hizmetlerine olan talebin artmasında önemli bir rol oynuyor. Rekor kıran sıcak hava dalgaları soğutma sistemlerini sınırlarına kadar zorlarken öngörülemeyen hava desenleri ısıtma ekipmanlarındaki zorlanmayı artırır. Thinkstewartville'de yer alan detaylarda modern tüketiciler, özellikle aşırı sıcaklık dalgalanmaları sırasında, iklim kontrolünü giderek daha fazla bir lüksten ziyade bir zorunluluk olarak görüyor.

Dolgun maaş veriyor, üniversite diploması istemiyor! Bu geleceğin mesleğine yapay zeka bile dokunamayacak

ESKİ SİSTEMLER YÜKSELTİLİYOR

Enerji verimliliği endişeleri de endüstri büyümesini yönlendiriyor. Ev sahipleri ve işletmeler, kamu hizmetleri maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltan yüksek verimli alternatiflerle eski sistemleri yükseltmeye çalışıyor. Bu geçiş, modern HVAC ekipmanlarını kurma ve bakımını yapma konusunda yetenekli teknisyenler için büyük fırsatlar ortaya çıkarıyor.
Bu meslekte çalışanlar bir gün konut tipi bir klima sistemi kurmakla ilgiliyken bir sonraki gün karmaşık ticari soğutma ekipmanlarında sorun gidermeye odaklanıyor.

KÜRESEL İLERLEME

HVAC patlaması Amerikan sınırlarının ötesine uzanarak yetenekli teknisyenler için dünya çapında fırsatlar oluşturuyor. Avrupa ülkeleri yaz sıcaklıkları benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığında giderek daha fazla klima sistemi kuruyor. Fransa özellikle güçlü bir talep artışı gösteriyor ve HVAC profesyonelleri enerji geçiş girişimlerine önemli katkıda bulunanlar haline geliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

HVAC Nedir?
Açılımı: Heating, Ventilating and Air Conditioning kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Endüstri sektörünün %60'ından fazlası fan, pompa tarzı hvac uygulamalarından oluşmaktadır.
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