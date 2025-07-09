Don vuran kirazda rekolte düştü, kazanç arttı! Üretici şaşkın: 1 ton, 10 tonu geçti

Konya'nın kirazıyla meşhur ilçesi Hadim'de hasat sürüyor. Kışın don vuran kirazda rekoltede yüzde 90'lık düşüş olurken fiyatların yüksek seyretmesi üretici için teselli oluyor. Bir üretici "Geçen yıllarda topladığımız 10 tondan bu seneki 1 ton kiraz daha fazla para ediyor." dedi.

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazların hasadı, nisan ayında yaşanan don olayı nedeniyle yüzde 90 azaldı. Üretilen kirazların tamamının Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği ilçede bu yıl rekolte düşüşüne karşın satış fiyatlarının yüksek oluşu teselli veriyor.

REKOLTEDE YÜZDE 90'LIK DÜŞÜŞ

Önceki yıllarda 2 ay boyunca devam eden hasat bu sene don olayı nedeniyle birçok bölgede gerçekleşemedi. Yüksek rakımlı bölgelerde ise rekolte yüzde 90 civarında düştü. 35 bin dekar alanda yetiştirilen, aroması, kalitesi ve tadıyla dikkat çeken Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak ihraç ediliyordu. Rekoltenin düşmesi nedeniyle birçok ihracatçı firmanın da gelmediği ilçede devam eden hasadın yakında tamamlanması bekleniyor.

"BİR YÖNÜYLE MEMNUN DA KALDIK"

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi'nde kiraz yetiştiriciliği yapan Fatma Bircan, hasattaki büyük düşüşün birçok üreticiyi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Kirazlarımız donduğu için bu yıl az ama daha değerli oldu. Fiyatı çok yüksek olduğu için hiç olmadığı kadar değerli oldu. Geçen yıllarda topladığımız 10 tondan bu seneki 1 ton kiraz daha fazla para ediyor. Toplaması da kolay. Değeri de yüksek. Bu durumdan bir yönüyle de memnun kaldık. Bu yıl da dinlenmemiz gerekiyor. Kiraz toplarken yoruluyor, usanıyorduk. Para falan umurumuzda olmuyor, değeri kalmıyordu" dedi.

Kiraz üreticisi Şevket Maldar da hasadın ilk defa bu kadar düşük olduğunu vurgulayarak "Çiftçiyim, emekliyim. Bu yıl Karabük mevkiinde don dolayısıyla hasat çok az ama çok şükür bizim bahçede biraz var. Bugün hasada başladık, topluyoruz. İhracatçı firmalara veriyoruz. Allah vermiş, kirazımız var. Diğer komşulara nazaran bizim bahçede kiraz görünüyor.

"GEÇEN SENEDEN FAZLA ALMAYI UMUYORUZ"

Nisan'ın 15'inde uzun süreli don olayı yaşandı. Eksi 15 dereceleri gördü. Ağaca su yürüdüğü vakte denk gelince gözleri üşüdü, çiçek açamadı. O yüzden kiraz az. Geçen yıl da rekolte düşüktü. 4 ton civarında hasat yaptık. Bu sene 1 tona yaklaşır. 700-800 kilo civarında tahmin ediyoruz. Alıcılar bahçeye gelip ziyaret ediyor. Fiyatlar ise 300-350 TL. arasında değişiyor. İkinci el 150 lira. Tonaj az olmasına rağmen fiyat yüksek olduğu için geçen seneden fazla almayı umuyoruz."