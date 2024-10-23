23 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:33

Donald Trump'ın serveti Salı günü 6,5 milyar dolara yükseldi ve dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde yeniden 481. sıradan giriş yaptı.

Donald Trump​ 11 hafta sonra ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi listesine girdi. Donald Trump'ın serveti salı günü 6,5 milyar dolara yükseldi ve dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde 481. sıraya yerleşti.

TRUMP YENİDEN MİLYARDERLER LİSTESİNE GİRDİ

Donald Trump, 6 Ağustos'tan bu yana ilk kez Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne katıldı. Medya girişiminin hisseleri, siyasi bahis piyasalarındaki oranlarıyla birlikte yükseldi.

Eski başkanın serveti Salı günü 6,5 milyar dolara yükseldi ve onu dünyanın en zengin 500 kişisi listesinde 481. sıraya taşıdı. Truth Social​'ın sahibi olan Trump Media & Technology Group Corp., Eylül ayının sonundan bu yana değerini neredeyse üç katına çıkararak kağıt üzerindeki servetini artırdı.

Trump Media, Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olma olasılığına bahis oynamak için bir vekil olarak işlem görüyor. Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanma olasılığı, Polymarket ve PredictIt bahis sitelerinde son haftalarda arttı.

Trump'ın net serveti, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti adayı olmasının ardından 22 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.