Bir bağışçı Donald Trump'ın seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağış yaptı

21 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:35

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Dünya 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında çekişmeye sahne oluyor.

Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasına karşı Donald Trump da seçim kampanyası için bağışçılarını bulmaya başladı.

Bir bağışçı Trump'ın seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağış yaptı.

TRUMP'IN KAMPANYASINA 50 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri için nefesler tutuldu.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olması muhtemel eski ABD Başkanı Donald Trump, sadece bir bağışçıdan toplam 50 milyon dolar gelir sağladı.

BCC'de yer alan habere göre, ABD’de Mellon bankacılık ailesinin varisi Timothy Mellon, Trump’ın seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağış yaptı.

ABD medyası Mellon'ın Trump’ın tarihi “sus payı” davasında 34 suçlamadan mahkum edilmesinden hemen bir gün sonra kampanyaya 50 milyon dolar bağışladığını aktardı.

Forbes’in hesaplarına göre Mellon ailesinin net serveti 14,1 milyar dolar civarında.

Federal Seçim Komisyonu verilerine göre Liz ve Dick Uihlein isimli milyonerler de Trump'ın kampanyasına 10 milyon dolar bağış yaptı.