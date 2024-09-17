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Donald Trump'ın el atmadığı yer kalmadı! Kripto para sektörüne giriş için sinyal verdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:47
Donald Trump&#039;ın el atmadığı yer kalmadı! Kripto para sektörüne giriş için sinyal verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakimiyet kurduğu piyasayı genişletiyor. Kripto para sektörüne giriş için sinyal veren Donald Trump, "Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump​, uzun bir aranın ardından yeniden kavuştuğu X hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. "World Liberty Financial" projesine ilişkin detayları paylaşan Trump, kripto para​ sektörüne giriş için sinyal verdi. 

Kriptonun yeni finansal sistemi dönüştüreceğini belirten Donald Trump, kripto para işinin yapılması gereken bir alan olduğunu aktardı. Trump, Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KRİPTO PARASININ İSMİ BELLİ OLDU

New York Times'ın Trump'ın kripto para sinyaline ilişkin aktardığı haberde ise Trump ve oğullarının temmuzdan bu yana sosyal medya hesaplarından tanıtımına başladığı bildirildi. Haberde; "World Liberty Financial" şirketinin yakın gelecekte "$WLFI" kripto para adıyla halka arz olacağı kaydedildi.

Donald Trump'ın el atmadığı yer kalmadı! Kripto para sektörüne giriş için sinyal verdi - 1. Resim

TRUMP'IN KARARINA TEPKİ YAĞIYOR

Trump'ın kripto para sektörüne giriş sinyali sonrası ABD'de birçok kesim bu karar tepki gösterdi. Trump'ın kasımda yapılan olan seçimi kazanması durumunda, kripto girişimine katılımının ciddi çıkar çatışmalarına yol açacağı belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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