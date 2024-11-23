Döviz büroları ve bankalar artık kabul etmiyor! Gelen haberler vatandaşları kaygılandırdı

23 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:08

Piyasada 50'lik banknot doların alış satışı hakkında gelen haberler vatandaşı kaygılandırdı. Dolar almak veya bozdurmak için döviz bürosuna giden vatandaşlar eli boş döndü. Bazı döviz büroları ve bankalar 50 dolar banknotları kabul etmemeye başladı. Bazı bankaların da yaklaşık bir buçuk aydır 50 dolar banknotları kabul etmediği öğrenildi.

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Merkez Bankasının faiz kararının ardından piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Döviz ve kur​ dalgalanmaları vatandaşı tedirgin ederken bazı döviz büroları ve bankalar 50 dolar banknotları kabul etmemeye başladı. Banka, döviz büroları ve kuyumcular, piyasaya sürülen sahte 50 dolarlık banknotlar konusunda alarmda.

DÖVİZ KRİZİ Mİ SAHTECİLİK​ Mİ?

Faizde indirim sinyallerinin de verildiği kararın ardından gelen haberler vatandaşları tedirgin etti. Kayseri Anadolu Haber'in yaptığı habere göre, bazı döviz büroları ve bankalar 50 dolar banknotları kabul etmiyor. Aynı tarz haberler başta Düzce olmak üzere yurdun dört yanından da gelmeye başladı. Döviz büroları ve bazı bankaların yaklaşık bir buçuk aydır 50 dolar banknotları kabul etmediği anlaşıldı.

SAHTE 50 DOLARLIK BANKNOTLAR PİYASAYI SARDI

Piyasada sahte dolar alarmı verilmiş durumda. Düzenbazlık özellikle '50 dolar' üzerinden yapılıyor. Yetkililer, artan sahtecilik vakaları nedeniyle 50 doları kabul etmemeye başladı.

SAHTE PARALAR ORİJİNALİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

EGM'de yer alan bilgilere göre, 50 dolarlık banknotların ön yüzünde bulunan 50 rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte gözüküyor. 2004'teki baskıda ise 50 sayısı banknot​ yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşüyor.

Sahte olan doları para sayma makineleri bile tespit edemiyor. Bu nedenle bürodakiler yalnızca güvendikleri kişilerden birkaç 50 doları kabul ediyor.

PARA SAYMA MAKİNESİ ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

100 dolarlık banknotlara karşı da mesafeli yaklaşan yetkililer, para sayma makinesi üreticilerinin yurt dışında araştırma yaptığını ifade etti.