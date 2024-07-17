Döviz Dönüşümlü Mevduat’a uygulanan yüzde 40’lık faiz alt sınırı 5 puana kadar aşağı çekilebilir
TCMB yönetimi, istişare toplantıları çerçevesinde banka genel müdürleri ile buluştu. 3 ayda bir düzenli olarak yapılacak olan toplantılarda bankalar ve TCMB yönetimi karşılıklı istişarede bulundu. Bu kapsamda bankalar çıkışı teşvik için Döviz Dönüşümlü Mevduat’ta faizin altına inilmesi yönünde öneri verdi.
Merkez Bankası yönetimi banka genel müdürleri ile buluştu. TCMB yönetimi, KKM’den çıkış konusunu masaya getirdi. Bankalar ise bu konuda DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda düzenleme ve faizin altına inilmesi yönünde öneride bulundu.
DDM FAİZİNDE ALT SINIR DEĞİŞEBİLİR
Bloomberg HT’nin haberine göre, Döviz Dönüşümlü Mevduat çerçevesinde yüzde 40’ın faiz sınırı aşağı çekilebilir. TCMB bu sınırın 5 puana kadar aşağı çekilmesi konusunda adım atılabilir.
ZORUNLU KARŞILIKLARA VADE AYARI
Bankalar DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda da düzenleme önerdi.
6 aya kadar olan vadeye uygulanan zorunlu karşılıklar 3 aya göre avantaj sağlıyordu. Bankaların 6 aydaki zorunlu karşılık avantajının kısa vadeyle eşitlenmesini önerdi.
Bankalar ayrıca zorunlu karşılık düzenlemeleri kapsamında nema konusunda TCMB’den destek talebinde bulundu.
YABANCI PARA KREDİ KARTLARINDA TAVAN TALEBİ
Yabancı para kredi kartlarında uygulanan yüzde 1,8’lik sınırın kendilerini zorladığını belirten banka temsilcileri, tavanın yükseltilmesi talebini ifade etti.
Toplantıda kredilere uygulanan yüzde 2 büyüme sınırı da konuşuldu.
Bankacılar yüzde 2 sınırını zorlayan büyük montanlı yabancı para yatırım kredilerine dönük bir uyarlama talebinde bulundu.
Toplantıda TCMB yönetiminin ise program konusunda kararlılığını dile getirdi.