Döviz Dönüşümlü Mevduat’a uygulanan yüzde 40’lık faiz alt sınırı 5 puana kadar aşağı çekilebilir

17 Temmuz 2024 16:18 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:17

Kredi kartı sahipleri dikkat! ATM'deki o işlemler için Merkez Bankası harekete geçti

Kredi kartı sahipleri dikkat! ATM'deki o işlemler için Merkez Bankası harekete geçti

Merkez Bankası yönetimi banka genel müdürleri ile buluştu. TCMB yönetimi, KKM’den çıkış konusunu masaya getirdi. Bankalar ise bu konuda DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda düzenleme ve faizin altına inilmesi yönünde öneride bulundu.

DDM FAİZİNDE ALT SINIR DEĞİŞEBİLİR

Bloomberg HT’nin haberine göre, Döviz Dönüşümlü Mevduat çerçevesinde yüzde 40’ın faiz sınırı aşağı çekilebilir. TCMB bu sınırın 5 puana kadar aşağı çekilmesi konusunda adım atılabilir.

ZORUNLU KARŞILIKLARA VADE AYARI

Bankalar DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda da düzenleme önerdi.

6 aya kadar olan vadeye uygulanan zorunlu karşılıklar 3 aya göre avantaj sağlıyordu. Bankaların 6 aydaki zorunlu karşılık avantajının kısa vadeyle eşitlenmesini önerdi.

Bankalar ayrıca zorunlu karşılık düzenlemeleri kapsamında nema konusunda TCMB’den destek talebinde bulundu.

YABANCI PARA KREDİ KARTLARINDA TAVAN TALEBİ

Yabancı para kredi kartlarında uygulanan yüzde 1,8’lik sınırın kendilerini zorladığını belirten banka temsilcileri, tavanın yükseltilmesi talebini ifade etti.

Toplantıda kredilere uygulanan yüzde 2 büyüme sınırı da konuşuldu.

Bankacılar yüzde 2 sınırını zorlayan büyük montanlı yabancı para yatırım kredilerine dönük bir uyarlama talebinde bulundu.

Toplantıda TCMB yönetiminin ise program konusunda kararlılığını dile getirdi.