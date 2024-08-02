Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi! Dolar ve euro fiyatı yeni rekorunu kırdı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:48
Geçtiğimiz günlerde dolar fiyatı 33 lirayı geçmiş sonrasında 32 lira seviyelerine düşmüştü. Dolar yeni rekorunu kırdı. 2 Ağustos 2024 döviz fiyatları güne yükselişle başladı. Euro da en yüksek seviyeden açıldı.
Dolar ve euro fiyatı değer kazandı. Döviz kuru artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi. 2 Ağustos Cuma, haftanın son işlem günü Euro ve dolar fiyatları yeni rekorlarını kırdı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?
Dolar kuru bayram tatilinde yükselerek piyasaların açılmasının ardından 33 lirayı geçmiş ardından 32 lira seviyelerine gerilemişti.
35 liranın üzerinde seyreden euro kuru ise 36'yı geçti.
2 Ağustos 2024 tarihinde serbest piyasada dolar 0.18 yükselişle 33.1709 liradan güne başlayarak yeni rekorunu kırdı.
Dolar saat 09:30 itibariyle 33.1682 TL’den alınıp 33.1831 TL’ye satılıyor.
EURO KAÇ TL?
Euro ise 35.8628 liradan işlem görüyor.
Euro fiyatı yüzde 0.25 yükselişle 35.8486 TL’den alınıp 35.8848 TL’den satılıyor.
Sterlinde 42.2909 TL’den fiyatlanıyor.
Kaynak: tgrthaber.com