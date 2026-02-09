Döviz kurlarında hareketlilik! 9 Şubat Pazartesi dolar, Euro ne kadar?

Kategoriler
Döviz kuruyla işlem yapan ya da dolar, Euro üzerinden borcu olan vatandaşlar döviz kurlarında son durumu yakından takip ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi günü fiyatları...
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.
İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...
Dolar kuru sabah saatlerinde 43,60 liradan işlem görüyor.
Euro tarafında ise haftaya toparlanarak başlandı. Euro/ TL kuru 51,59 liradan işlem görüyor.