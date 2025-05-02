Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 2 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki döviz kurlarında son durum nedir? Dolar ve Euro fiyatları arttı mı, düştü mü? İşte 2 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...