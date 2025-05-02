Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 2 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki döviz kurlarında son durum nedir? Dolar ve Euro fiyatları arttı mı, düştü mü? İşte 2 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri üzerinden başlattığı ticaret savaşlarının ekonomide doğuracağı sonuçlara ilişkin endişeler sürüyor. Bu gelişmelerle küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5691 liradan, euro 43,6935 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,5474
Satış 38,5691
Alış 43,6082
Satış 43,6935
Alış 51,3698
Satış 51,4433