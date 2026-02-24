Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 24 Şubat Salı güncel dolar ve Euro fiyatları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 24 Şubat Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Şubat 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,8416
Satış (TL): 43,8655
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,6344
Satış (TL): 51,6990