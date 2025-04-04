Döviz kurlarında neler oluyor? İşte 4 Nisan 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamaları piyasaları salladı. İstanbul serbest piyasada dolar 37,9756 liradan, euro 42,2449 liradan güne başladı. İşte 4 Nisan 2025 döviz kurları...
ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve asgari gümrük vergisi oranının yüzde 10 olacağını açıklamasının ardından piyasalar sert düştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 37,9756 liradan, euro 42,2449 liradan işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,9358
Satış 37,9756
Alış 41,9655
Satış 42,2449
Alış 49,6084
Satış 49,9041