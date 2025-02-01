Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı..
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 07:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 08:14
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 döviz kurları...
ABD Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya yükseldi. Euro ise yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya düştü. İşte 1 Şubat 2025 güncel döviz kurları...
1 ŞUBAT 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,8273
Satış 35,8609
1 ŞUBAT 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,1868
Satış 37,2521
1 ŞUBAT 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,4307
Satış 44,5345
Kaynak: tgrthaber.com