Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı..

01 Şubat 2025 07:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 08:14

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 döviz kurları...