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Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı..

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 07:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 08:14

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 döviz kurları...

ABD Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya yükseldi. Euro ise yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya düştü.  İşte 1 Şubat 2025 güncel döviz kurları...

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı.. - 1. Resim

1 ŞUBAT 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 35,8273

Satış 35,8609

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı.. - 2. Resim

1 ŞUBAT 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,1868

Satış 37,2521

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı.. - 3. Resim

1 ŞUBAT 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,4307

Satış 44,5345

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Kaynak: tgrthaber.com

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