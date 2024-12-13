Döviz kurlarında son durum! İşte 13 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 07:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:38
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası küresel piyasalarda pozitif bir seyir hakim. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 13 Aralık 2024 döviz kurları...
Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. ECB, aralık ayında faiz oranını 25 baz puan indirdi. Kararın ardından piyasalar hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,96 liradan, euro 36,59 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Aralık 2024 güncel döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
13 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,9409
Satış 34,9646
13 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,5673
Satış 36,5985
13 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,2590
Satış 44,2993
Kaynak: tgrthaber.com