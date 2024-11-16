Döviz kurlarında son durum! İşte 16 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:16
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 16 Kasım 2024 döviz kurları...
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için aceleye gerek olmadığına yönelik açıklamaları nedeniyle küresel piyasalarda karışık seyir hakim.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,4465 liradan, euro 36,3032 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 16 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
16 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,4229
Satış 34,4465
16 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,2785
Satış 36,3032
16 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 43,4247
Satış 43,4559
Kaynak: tgrthaber.com