Döviz kurlarında son durum! İşte 16 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

16 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:16

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 16 Kasım 2024 döviz kurları...