Döviz kurlarında son durum! İşte 18 Nisan 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar, euro ve sterlin fiyatları Merkez Bankası kararı sonrası hem yatırımcılar hem de vatandaşların yakın takibine girdi. Dolar şu sıralar 38,1019 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Nisan 2025 döviz kurları...