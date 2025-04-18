Döviz kurlarında son durum! İşte 18 Nisan 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Dolar, euro ve sterlin fiyatları Merkez Bankası kararı sonrası hem yatırımcılar hem de vatandaşların yakın takibine girdi. Dolar şu sıralar 38,1019 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Nisan 2025 döviz kurları...
Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sürpriz bir şekilde artırdı. Bu gelişmeyle birlikte banka 13 ay sonra ilk kez faiz artırıma gitmiş oldu. Döviz kurları karar sonrası haftanın son işlem gününe hareketli başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,1131 liradan, euro 43,7159 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 18 Nisan 2025 güncel döviz kurları...
Alış 37,9918
Satış 38,1131
Alış 43,1754
Satış 43,7159
Alış 50,3639
Satış 51,0035